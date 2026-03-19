В Подмосковье напомнили о ковидных ограничениях

Председатель Мособлдумы Брынцалов напомнил о действующих ковидных ограничениях

Ограничения на проведение массовых мероприятий в Московской области до сих пор актуальны, так как люди заражаются коронавирусом. Об этом напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, чьи слова приводит ТАСС.

В ходе заседания зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин предложил председателю Общественной палаты Московской области Анатолию Торкунову выйти с инициативой об отмене ограничений по коронавирусу.

«Некоторые люди до сих пор лежат на ИВЛ после ковида, в реанимациях наших. Ковид никуда не ушел, это просто так кажется», — сказал в ответ Брынцалов.

Ранее в Калуге обнаружили самый длительный случай заражения коронавирусом сроком два года. Отмечается, что исследования образца вируса SARS-CoV-2 проводила международная группа ученых при участии специалистов из НИУ ВШЭ.