Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 19 марта 2026Россия

В Подмосковье напомнили о ковидных ограничениях

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: YuryKara / Shutterstock / Fotodom  

Ограничения на проведение массовых мероприятий в Московской области до сих пор актуальны, так как люди заражаются коронавирусом. Об этом напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, чьи слова приводит ТАСС.

В ходе заседания зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин предложил председателю Общественной палаты Московской области Анатолию Торкунову выйти с инициативой об отмене ограничений по коронавирусу.

«Некоторые люди до сих пор лежат на ИВЛ после ковида, в реанимациях наших. Ковид никуда не ушел, это просто так кажется», — сказал в ответ Брынцалов.

Ранее в Калуге обнаружили самый длительный случай заражения коронавирусом сроком два года. Отмечается, что исследования образца вируса SARS-CoV-2 проводила международная группа ученых при участии специалистов из НИУ ВШЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok