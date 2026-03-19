На Украине объявили политический кризис

Гетманцев: На Украине не парламентский, а политический кризис

Сложившаяся на Украине ситуация является не парламентским, а политическим кризисом. Такое мнение выразил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

«Я не согласен, что это парламентский кризис — это политический кризис. Он препятствует принятию многих решений, не только в отношении Международного валютного фонда (МВФ), но и в отношении евроинтеграции», — заявил Гетманцев.

По его словам, данный кризис охватывает как власть, так и оппозицию. Гетманцев подчеркнул, что это является серьезным препятствием для голосования даже по важным законопроектам.

Ранее стало известно, что способность президента Украины Владимира Зеленского управлять Верховной Радой будет во многом зависеть от внешних факторов, в частности, желания Запада продолжать поддержку Киева и использовать его для противостояния с Россией. Об этом заявил социолог и политолог Евгений Копатько.