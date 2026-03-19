В России предупредили фон дер Ляйен о скорой «зиме»

Дмитриев: Для фон дер Ляйен наступает зима

Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен наступает «зима» из-за ее решений против российских энергоресурсов. Об этом предупредил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.

«Для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью», — написал он.

В другом посте чиновник обратил внимание на тот факт, что стоимость газа в Европе выросла на 26 процентов всего лишь за сутки.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что война США против Ирана привела к тяжелым экономическим последствиям для европейских стран. Чиновница пообещала, что ведомство предпримет «краткосрочные адресные меры для снижения цен на энергетику».