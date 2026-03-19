Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 19 марта 2026Мир

В России предупредили фон дер Ляйен о скорой «зиме»

Дмитриев: Для фон дер Ляйен наступает зима
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Omar Havana / Reuters

Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен наступает «зима» из-за ее решений против российских энергоресурсов. Об этом предупредил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.

«Для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью», — написал он.

В другом посте чиновник обратил внимание на тот факт, что стоимость газа в Европе выросла на 26 процентов всего лишь за сутки.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что война США против Ирана привела к тяжелым экономическим последствиям для европейских стран. Чиновница пообещала, что ведомство предпримет «краткосрочные адресные меры для снижения цен на энергетику».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok