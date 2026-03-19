В России раскритиковали идею передышек в конфликте с Украиной

Мурадов: России не нужны передышки, позволяющие ЕС накачать Украину оружием

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов прокомментировал идею передышек в конфликте с Украиной. Его слова приводит ТАСС.

«Нам не нужны эти передышки для того, чтобы европейцы опять накачали эту территорию оружием, укрепили ВСУ и сами, проведя милитаризацию своей промышленности, подключились к войне с Россией», — отметил он.

Мурадов добавил, что подобные попытки постоянно множатся. «И с Кавказа пытаются зайти, Грузию в это дело втянуть, а в перспективе и Армению», — заключил он.