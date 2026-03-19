05:17, 19 марта 2026Россия

В России раскритиковали идею передышек в конфликте с Украиной

Мурадов: России не нужны передышки, позволяющие ЕС накачать Украину оружием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов прокомментировал идею передышек в конфликте с Украиной. Его слова приводит ТАСС.

Мурадов раскритиковал идею передышек в конфликте с Украиной и подчеркнул, что России не нужны паузы, которые позволят странам Евросоюза накачать Киев оружием.

«Нам не нужны эти передышки для того, чтобы европейцы опять накачали эту территорию оружием, укрепили ВСУ и сами, проведя милитаризацию своей промышленности, подключились к войне с Россией», — отметил он.

Мурадов добавил, что подобные попытки постоянно множатся. «И с Кавказа пытаются зайти, Грузию в это дело втянуть, а в перспективе и Армению», — заключил он.

