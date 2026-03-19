01:20, 19 марта 2026Россия

В России рассказали о важности Москвы для развития Европы

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Георгий Мурадов. Фото: Global Look Press

Европа сможет нормально развиваться только в том случае, если будет находиться в дружественных отношениях с Россией. На это указал постпред Республики Крым при российском лидере Георгий Мурадов в беседе с ТАСС.

«Европа может нормально развиваться, только имея дружественные отношения с Россией», — сказал чиновник, подчеркнув, что европейские санкции, направленные против Москвы, вредят в первую очередь европейским странам, и чем дольше эти санкции сохраняются, тем Европе будет хуже.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции и фейки остаются единственными экспортными товарами, стабильный рост производства которых только и способно обеспечить нынешнее руководство Европейского союза.

    Израиль нанес удар по иранским кораблям в Каспийском море

    Стало известно о желании Европы вновь привлечь США к участию в конфликте на Украине

    В России рассказали о важности Москвы для развития Европы

    Стало известно о нежелании Трампа наносить новые удары по энергетике Ирана

    Главу МИД Украины обвинили в распространении фейков

    Актриса оконфузилась на съемках ремейка «Спасатели Малибу» из-за купальника

    60-летняя женщина узнала о секс-секрете мужа и пришла в ужас

    В США заявили об увеличении боеспособности ВС России

    На Западе рассказали о способном повергнуть Зеленского в ярость возможном решении ЕС

    На Украине высмеяли давнее обещание советника Зеленского пить кофе в Ялте

    Все новости
