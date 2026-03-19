Мурадов: Развитие Европы возможно только при дружественных отношениях с Россией

Европа сможет нормально развиваться только в том случае, если будет находиться в дружественных отношениях с Россией. На это указал постпред Республики Крым при российском лидере Георгий Мурадов в беседе с ТАСС.

«Европа может нормально развиваться, только имея дружественные отношения с Россией», — сказал чиновник, подчеркнув, что европейские санкции, направленные против Москвы, вредят в первую очередь европейским странам, и чем дольше эти санкции сохраняются, тем Европе будет хуже.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции и фейки остаются единственными экспортными товарами, стабильный рост производства которых только и способно обеспечить нынешнее руководство Европейского союза.