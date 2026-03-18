Захарова: Санкции и фейки остаются единственными экспортными товарами ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что санкции и фейки остаются единственными экспортными товарами, стабильный рост производства которых только и способно обеспечить нынешнее руководство Европейского союза (ЕС).

«Вполне ожидаемо в рамках очередного, уже двадцатого по счету санкционного пакета [против России]», — отметила Захарова.

По ее словам, усугубляющиеся социально-экономические проблемы ЕС вызваны в том числе «недальновидной и откровенно русофобской, порой глупой политикой».

Ранее Захарова выступила с обвинением в адрес Евросоюза и подчеркнула, что он подрывает конструктивные усилия по поиску разрешения кризиса. По ее мнению, страны ЕС «делают все возможное для удержания киевского режима на плаву».