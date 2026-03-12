Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 12 марта 2026Мир

Захарова выступила с обвинением в адрес Евросоюза

Захарова: ЕС подрывает усилия по поиску решения украинского конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия Европейского союза (ЕС) для урегулирования конфликт на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова выступила с обвинением в адрес Евросоюза и подчеркнула, что он подрывает конструктивные усилия по поиску разрешения кризиса. По ее мнению, страны ЕС «делают все возможное для удержания киевского режима на плаву».

Ранее Мария Захарова отреагировала на желание президента Украины Владимира Зеленского привлечь Европу к переговорам. По ее мнению, отсутствие ЕС за столом переговоров обусловлено его односторонней позицией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    Количество угонов почти обнулилось в одном из городов России

    В Госдуме задумались об автокредитах под 3%

    Во Франции оценили проект миссии в Ормузском проливе

    Венгрия вернула Украине инкассаторские машины без золота и валюты

    В Иране раскрыли ситуацию в Ормузском проливе

    Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать российские регионы

    Израильские военные начали новую волну атак на Тегеран

    На Украине рассказали о смене позиции Зеленского по Ирану

    Спецпредставитель Путина предрек начало крупнейшего энергокризиса в истории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok