16:02, 19 марта 2026Наука и техника

В России стартовало производство «Воробья-15» с бомбами для СВО

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Серийное производство беспилотника-бомбардировщика «Воробей-15» стартовало в Новосибирске. Об этом исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) «Спектр» Андрей Братеньков сообщил ТАСС.

«Мы начали серийно производить октокоптер "Воробей-15" — это транспортная платформа для доставки боекомплекта, бомбер для тяжелых боеприпасов. Производственные мощности позволяют ежемесячно производить около тысячи единиц», — сказал он.

Представитель КБ добавил, что при необходимости объемы ежемесячного выпуска могут увеличить до десяти тысяч экземпляров. Сейчас российский аппарат проходит опытную эксплуатацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Воробей-15» может нести до 15 килограммов полезной нагрузки.

Производитель отметил высокую прочность и ремонтопригодность «Воробья». По словам Братенькова, у беспилотника более чем десятикратный запас прочности.

Ранее в марте стало известно, что в зоне СВО тестируют дроны «Свод» с машинным зрением и искусственным интеллектом. Аппарат может автоматически захватить цель.

