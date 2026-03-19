В России взлетела стоимость подготовки машины к весне

Услуги по подготовке машины к весне подорожали в России на 10-45 %

Подготовка машины к весне в этом году потребует от владельцев значительных финансовых затрат в сравнении с прошлым годом, пишет «Коммерсант».

Так, смена покрышек подорожала минимум на 10–15 процентов, говорит руководитель управления оценки предметов лизинга ГК «Интерлизинг» Кирилл Осипов. Регулировка углов установки колес (сход-развал) в некоторых мастерских подскочила в цене за год на 40–45 процентов. Замена фильтров и технических жидкостей, а также диагностика подвески прибавили от 15 до 30 процентов, сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также прибавили в цене проверка и доливка технологических жидкостей (на 10 процентов), замена тормозной жидкости (на 10 процентов), диагностика ходовой части (на 15 процентов) и очистка радиаторного пакета (на 10 процентов), заявил генеральный директор управляющей компании «К-Групп» Михаил Мартынов.

Что касается реальных цен, в столичных техцентрах сезонная замена шин сегодня стоит от четырех тысяч до десяти тысяч рублей. Комплексная проверка ходовой части обойдется минимум в три-пять тысяч рублей. Эксперты напоминают, что после зимы в первую очередь страдают ходовая, рулевое управление и тормозная система из-за ям, реагентов и перепадов температур. Своевременная диагностика позволяет выявить люфты или изношенные сайлентблоки на ранней стадии, когда их замена еще не требует серьезных вложений.

Кроме механики, специалисты советуют обратить внимание на технические жидкости. Пятилитровая канистра антифриза стоит в среднем от полутора до трех тысяч рублей, литр тормозной жидкости — от 500 до трех тысяч рублей. Очистка радиатора от грязи обойдется в три-пять тысяч рублей. Мойка кузова «без излишеств» в Москве сейчас составляет от одной до двух тысяч рублей.

Многие сетевые автосервисы традиционно предлагают комплексные пакеты услуг с фиксированной ценой. По словам Осипова, в такое предложение обычно входят замена масла и фильтров, диагностика подвески и компьютерная проверка. Стоимость подобных пакетов стартует от пяти тысяч рублей с учетом расходных материалов. В регионах можно найти более бюджетные варианты, но и число услуг там будет скромнее.

Эксперты не советуют обращаться в «серые» автосервисы, работающие неофициально. Их цены зачастую ниже рыночных на 30–40 процентов за счет экономии на налогах, аренде и бухгалтерии. Но такая экономия, по словам Мартынова, чревата серьезными рисками. Главный минус подобных сервисов — отсутствие каких-либо гарантий. Любая спорная ситуация обернется невозможностью защитить свои интересы, а последствия неисправности могут стоить гораздо дороже сэкономленной суммы.

