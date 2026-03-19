12:13, 19 марта 2026Авто

В России взлетела стоимость подготовки машины к весне

Услуги по подготовке машины к весне подорожали в России на 10-45 %
Марина Аверкина

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Подготовка машины к весне в этом году потребует от владельцев значительных финансовых затрат в сравнении с прошлым годом, пишет «Коммерсант».

Так, смена покрышек подорожала минимум на 10–15 процентов, говорит руководитель управления оценки предметов лизинга ГК «Интерлизинг» Кирилл Осипов. Регулировка углов установки колес (сход-развал) в некоторых мастерских подскочила в цене за год на 40–45 процентов. Замена фильтров и технических жидкостей, а также диагностика подвески прибавили от 15 до 30 процентов, сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также прибавили в цене проверка и доливка технологических жидкостей (на 10 процентов), замена тормозной жидкости (на 10 процентов), диагностика ходовой части (на 15 процентов) и очистка радиаторного пакета (на 10 процентов), заявил генеральный директор управляющей компании «К-Групп» Михаил Мартынов.

Что касается реальных цен, в столичных техцентрах сезонная замена шин сегодня стоит от четырех тысяч до десяти тысяч рублей. Комплексная проверка ходовой части обойдется минимум в три-пять тысяч рублей. Эксперты напоминают, что после зимы в первую очередь страдают ходовая, рулевое управление и тормозная система из-за ям, реагентов и перепадов температур. Своевременная диагностика позволяет выявить люфты или изношенные сайлентблоки на ранней стадии, когда их замена еще не требует серьезных вложений.

Материалы по теме:
День автомобилиста в России. Какого числа отмечается праздник водителей в 2026 году?
День автомобилиста в России.Какого числа отмечается праздник водителей в 2026 году?
27 января 2026
Штраф за нечитаемые номера в 2026 году. Сколько придется заплатить за грязный или умышленно скрытый госномер автомобиля?
Штраф за нечитаемые номера в 2026 году.Сколько придется заплатить за грязный или умышленно скрытый госномер автомобиля?
9 февраля 2026

Кроме механики, специалисты советуют обратить внимание на технические жидкости. Пятилитровая канистра антифриза стоит в среднем от полутора до трех тысяч рублей, литр тормозной жидкости — от 500 до трех тысяч рублей. Очистка радиатора от грязи обойдется в три-пять тысяч рублей. Мойка кузова «без излишеств» в Москве сейчас составляет от одной до двух тысяч рублей.

Многие сетевые автосервисы традиционно предлагают комплексные пакеты услуг с фиксированной ценой. По словам Осипова, в такое предложение обычно входят замена масла и фильтров, диагностика подвески и компьютерная проверка. Стоимость подобных пакетов стартует от пяти тысяч рублей с учетом расходных материалов. В регионах можно найти более бюджетные варианты, но и число услуг там будет скромнее.

Эксперты не советуют обращаться в «серые» автосервисы, работающие неофициально. Их цены зачастую ниже рыночных на 30–40 процентов за счет экономии на налогах, аренде и бухгалтерии. Но такая экономия, по словам Мартынова, чревата серьезными рисками. Главный минус подобных сервисов — отсутствие каких-либо гарантий. Любая спорная ситуация обернется невозможностью защитить свои интересы, а последствия неисправности могут стоить гораздо дороже сэкономленной суммы.

Ранее россиянам назвали риски при покупке китайских шин. Специалист рассказал, какие покрышки сохранят бюджет и станут качественной альтернативой.

    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    НАТО расширили военное присутствие на Востоке

    США признали неспособными защититься от Ирана

    Лукашенко назвал себя сторонником Трампа

    Осьминог избил крупную рыбу за плохую работу

    Курс евро превысил 100 рублей

    Виталия Гогунского обвинили во лжи ради низких алиментов

    Нападение на Иран оказалось очень выгодно конкуренту России

    Американский рынок упал после решения ФРС

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Все новости
