Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
10:51, 19 марта 2026Авто

Россиянам объяснили риски при покупке китайских шин

Эксперт Акжолов назвал безопасную альтернативу китайским шинам в России
Марина Аверкина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Приобретение китайских шин — компромиссное и рискованное решение, считает руководитель бренда автозапчастей Marshall Дмитрий Акжолов. Специалист не рекомендует их к использованию. Какие покрышки сохранят бюджет и станут качественной альтернативой, он рассказал «Российской газете».

Эксперт обратил внимание на то, что китайские шины демонстрируют слабое сцепление с мокрым асфальтом (достаточно посмотреть результаты тестов). Кроме того, у них высокая изнашиваемость. Если водители не замечают разницы, это говорит о недостаточной чувствительности к поведению автомобиля и качеству шин. Акжолов предупредил, что в сложных погодных или дорожных условиях китайская продукция может подвести.

«Чем больше мой водительский стаж и чем дольше я занимаюсь шинами, тем лучше понимаю, что на шинах не стоит экономить. Хорошие шины надежных брендов обеспечивают превосходное сцепление на мокрой и сухой трассе, минимальный шум и отличный отклик на руль», — объяснил эксперт.

При ограниченном бюджете он порекомендовал обратить внимание на корейские бренды. Их продукция официально поставляется на российский рынок, стоит значительно дешевле ушедших премиальных марок и сохраняет хорошее качество.

Акжолов напомнил, что использование некачественных покрышек вынуждает водителя к постоянной концентрации — корректировке траектории, излишней осторожности в поворотах и на мокрой трассе. Все это в итоге повышает риск ДТП, подытожил он.

Ранее специалисты назвали три самые распространенные проблемы автомобилей, возраст которых составляет от пяти до десяти лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok