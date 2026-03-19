Россиянам объяснили риски при покупке китайских шин

Эксперт Акжолов назвал безопасную альтернативу китайским шинам в России

Приобретение китайских шин — компромиссное и рискованное решение, считает руководитель бренда автозапчастей Marshall Дмитрий Акжолов. Специалист не рекомендует их к использованию. Какие покрышки сохранят бюджет и станут качественной альтернативой, он рассказал «Российской газете».

Эксперт обратил внимание на то, что китайские шины демонстрируют слабое сцепление с мокрым асфальтом (достаточно посмотреть результаты тестов). Кроме того, у них высокая изнашиваемость. Если водители не замечают разницы, это говорит о недостаточной чувствительности к поведению автомобиля и качеству шин. Акжолов предупредил, что в сложных погодных или дорожных условиях китайская продукция может подвести.

«Чем больше мой водительский стаж и чем дольше я занимаюсь шинами, тем лучше понимаю, что на шинах не стоит экономить. Хорошие шины надежных брендов обеспечивают превосходное сцепление на мокрой и сухой трассе, минимальный шум и отличный отклик на руль», — объяснил эксперт.

При ограниченном бюджете он порекомендовал обратить внимание на корейские бренды. Их продукция официально поставляется на российский рынок, стоит значительно дешевле ушедших премиальных марок и сохраняет хорошее качество.

Акжолов напомнил, что использование некачественных покрышек вынуждает водителя к постоянной концентрации — корректировке траектории, излишней осторожности в поворотах и на мокрой трассе. Все это в итоге повышает риск ДТП, подытожил он.

