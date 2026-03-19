15:34, 19 марта 2026

В российском городе разоблачили угонявшую граждан в рабство банду

В Тюмени 6 жителей похищали бездомных и отправляли их на стройки в ЯНАО и ХМАО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Тюмени полицейские разоблачили угонявшую граждан в рабство для принудительной работы на стройках в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (ЯНАО и ХМАО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты — шесть человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). Сейчас все заключены под стражу.

По данным правоохранителей, злоумышленники искали бездомных людей и граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и предлагали им трудоустройство. Они отвозили в арендованную квартиру, потом избивали и под угрозами заставляли соглашаться на их условия. Таким образом потерпевших отправляли на стройку в ЯНАО и ХМАО. Там людей под контролем сообщников фигурантов принуждали к работе. Кроме того, их зарплату отбирали и оставляли незначительные суммы для того, чтобы они могли покупать продукты питания и алкоголь.

Как отметила официальный представитель МВД России, предварительно задокументировано 20 криминальных эпизодов. Сейчас потерпевшие освобождены.

Ранее сообщалось, что в приморском Артеме неизвестные на автомобиле Toyota Prius похитили мужчину.

