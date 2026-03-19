Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:11, 19 марта 2026Мир

В США призвали остановить вышедший из-под контроля Израиль

Кент: Трамп должен остановить вышедший из-под контроля Израиль
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Baz Ratner / Reuters

Израиль вышел из-под контроля над ситуацией и самостоятельно ведет военную операцию против Ирана, что стало первоочередной проблемой, которую президент США Дональд Трамп должен решить. Об этом заявил бывший глава контртеррористического центра США Джо Кент в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном на его YouTube-канале.

«Первое, что должен сделать президент Трамп, — решить главную проблему. Главная проблема заключается в том, что израильтяне вышли из-под контроля и ведут всю эту войну», — отметил он.

По мнению Кента, США по-прежнему продолжат защищать Израиль и предотвращать удары баллистическими ракетами, но наступательные действия с их стороны должны быть остановлены.

Ранее стало известно, что Пентагон попросил Белый дом одобрить запрос в Конгресс США на выделение более 200 миллиардов долларов на финансирование военного конфликта в Иране. Сообщается, что огромный запрос, предположительно, встретит сопротивление со стороны законодателей, выступающих против конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok