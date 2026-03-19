В США возмутились беспорядочными и глупыми действиями Трампа

Сенатор Букер: Трамп проявил стратегическую глупость, подорвав союзы США

Член Конгресса США от Демократической партии Кори Букер в эфире программы журналистки Рэйчел Мэддоу возмутился беспорядочными и глупыми действиями президента Дональда Трампа. Фрагмент опубликован на YouTube-канале политика.

«Я думаю, то, что мы наблюдаем, — это самая чудовищная стратегическая глупость, проявленная любым президентом в нашей жизни», — заявил сенатор, комментируя действия главы Белого дома на Ближнем Востоке.

По его словам, Трамп ввел против союзников хаотичные тарифы, оскорблял и унижал их достоинство и начал действовать в одиночку в Иране, подорвав все союзы. А после этого призвал партнеров помочь в разрешении созданной им же ситуации.

«Я имею в виду, совершенно возмутительно, что он в свое время умолял людей прийти и помочь ему разобраться с созданным им беспорядком, вызвав худший нефтяной шок, который мы когда-либо видели в нашей жизни», — сказал Букер.

Ранее Трамп резко раскритиковал союзников США за отказ от участия в военной операции против Ирана. При этом он заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в помощи НАТО, поскольку уже добились значительных успехов в противостоянии с Исламской Республикой.

