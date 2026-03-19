15:10, 19 марта 2026Культура

Валерий Леонтьев покинул Москву накануне дня рождения

Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев поделился планами артиста на празднование своего дня рождения 19 марта. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ру».

По словам представителя музыканта, сейчас он находится не в Москве. Однако представитель артиста не стал отвечать, за границей он или в России.

«Будет отмечать в кругу своей семьи. Большого праздника не планирует. Он сейчас в отъезде, не в Москве. Сам я его еще не поздравил, рановато: разница во времени», — сообщил Чигирев.

Ранее стало известно о посещении Леонтьевым своей московской квартиры в Колокольниковом переулке. По словам соседей, артист не приезжал в этот дом с 2024 года.

