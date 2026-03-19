Валерий Леонтьев покинул Москву накануне дня рождения

Директор Валерия Леонтьева заявил, что он уехал из Москвы на свой день рождения

Директор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев поделился планами артиста на празднование своего дня рождения 19 марта. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ру».

По словам представителя музыканта, сейчас он находится не в Москве. Однако представитель артиста не стал отвечать, за границей он или в России.

«Будет отмечать в кругу своей семьи. Большого праздника не планирует. Он сейчас в отъезде, не в Москве. Сам я его еще не поздравил, рановато: разница во времени», — сообщил Чигирев.

Ранее стало известно о посещении Леонтьевым своей московской квартиры в Колокольниковом переулке. По словам соседей, артист не приезжал в этот дом с 2024 года.