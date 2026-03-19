15:23, 19 марта 2026

Во Франции потребовали отменить ограничения против России

Политик Филиппо выступил за отмену санкций против РФ из-за цен на энергию
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо . Фото: Benoit Tessier / Reuters

Правительство Франции должно снять антироссийские санкции на фоне энергетического кризиса, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом написал Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Необходимо немедленно заморозить цены, снизить налоги и снять антироссийские санкции!» — заявил политик. Он также предложил выйти из европейского рынка электроэнергии и понизить НДС до 5,5 процента, чтобы избежать экономической катастрофы.

По мнению Филиппо, «безумная война против Ирана» привела к глобальному хаосу и скачку цен на энергоносители. Политик предупредил, что дальнейший рост стоимости электричества ударит по фермерам, промышленности и обычным домохозяйствам Франции.

Ранее Филиппо призвал президента США Дональда Трампа уничтожить НАТО. Он прокомментировал угрозу американского лидера о «плохом будущем» альянса, если его члены откажутся помогать Вашингтону в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

«Мы дважды станем победителями: никакого безумия в Ормузском проливе, никакой опасности для наших солдат во время войны, к которой мы не имеем отношения; больше никакой НАТО, мы избавимся от этого бремени!» — заявил политик.

