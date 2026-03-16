21:59, 16 марта 2026Мир

Во Франции обратились к Трампу с радикальным призывом

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Globallookpress.com

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X призвал президента США Дональда Трампа уничтожить НАТО.

Он прокомментировал угрозу американского лидера о «плохом будущем» альянса, если его члены откажутся помогать Вашингтону в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

«Отлично! Пусть Трамп уничтожит альянс, если мы откажемся присоединиться к его военной коалиции в Ормузском проливе! Мы дважды станем победителями: никакого безумия в Ормузском проливе, никакой опасности для наших солдат во время войны, к которой мы не имеем отношения; больше никакой НАТО, мы избавимся от этого бремени!» — написал Филиппо.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Дональда Трампа с уважением относиться к Североатлантическому альянсу. Он также напомнил президенту США, что НАТО является оборонительным альянсом, а войну с Ираном необходимо закончить «как можно скорее».

