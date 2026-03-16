Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 16 марта 2026Мир

Мерц ответил на угрозы Трампа в адрес НАТО

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

«Я хотел бы, чтобы мы также с необходимым уважением относились друг к другу в альянсе. Дальнейшее расширение боевых действий несло бы в себе серьезные риски для наших партнеров на Ближнем Востоке», — сказал он.

Политик напомнил, что НАТО является оборонительным альянсом, а войну с Ираном необходимо закончить «как можно скорее».

Ранее Трамп сказал, что НАТО ждет плохое будущее, если страны блока не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok