Мерц ответил на угрозы Трампа в адрес НАТО

Мерц в ответ на угрозы Трампа заявил, что ожидает уважительного отношения в НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

«Я хотел бы, чтобы мы также с необходимым уважением относились друг к другу в альянсе. Дальнейшее расширение боевых действий несло бы в себе серьезные риски для наших партнеров на Ближнем Востоке», — сказал он.

Политик напомнил, что НАТО является оборонительным альянсом, а войну с Ираном необходимо закончить «как можно скорее».

Ранее Трамп сказал, что НАТО ждет плохое будущее, если страны блока не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь», — сказал он.