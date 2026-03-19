Военных психологов обвинили во втягивании российских детей в преступность

Гуцан: В РФ детей втягивают в преступность не хулиганы, а военные психологи

Российских детей втягивают в преступность не дворовые хулиганы, а профессионально подготовленные военные психологи. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан на коллегии ведомства с участием президента страны Владимира Путина, передает РИА Новости.

Наших детей втягивают в совершение противоправных действий с целью нанести максимальный урон России и ущерб подрастающему поколению, уверен он. Число подростковых преступлений в 2025 году выросло на 10 процентов, а особо тяжких — на половину.

По данным генпрокурора, кратно выросло число детей, вовлеченных в террористические преступления. Причем, они приобретают более агрессивные формы: поджоги, порча и уничтожение военного имущества, транспортной инфраструктуры, трагедии в школах.

Гуцан поручил прокурорам проверить безопасность пребывания детей в учебных заведениях, качество работы психологов по выявлению среди подростков групп риска. Он призвал немедленно реагировать на все случаи внутришкольных проблем и конфликтов.

Ранее генпрокурор поручил подчиненным усилить надзор за эффективным расходованием бюджетных средств при формировании цены оборонных контрактов.