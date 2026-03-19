17:38, 19 марта 2026

Военных психологов обвинили во втягивании российских детей в преступность

Гуцан: В РФ детей втягивают в преступность не хулиганы, а военные психологи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Российских детей втягивают в преступность не дворовые хулиганы, а профессионально подготовленные военные психологи. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан на коллегии ведомства с участием президента страны Владимира Путина, передает РИА Новости.

Наших детей втягивают в совершение противоправных действий с целью нанести максимальный урон России и ущерб подрастающему поколению, уверен он. Число подростковых преступлений в 2025 году выросло на 10 процентов, а особо тяжких — на половину.

По данным генпрокурора, кратно выросло число детей, вовлеченных в террористические преступления. Причем, они приобретают более агрессивные формы: поджоги, порча и уничтожение военного имущества, транспортной инфраструктуры, трагедии в школах.

Гуцан поручил прокурорам проверить безопасность пребывания детей в учебных заведениях, качество работы психологов по выявлению среди подростков групп риска. Он призвал немедленно реагировать на все случаи внутришкольных проблем и конфликтов.

Ранее генпрокурор поручил подчиненным усилить надзор за эффективным расходованием бюджетных средств при формировании цены оборонных контрактов.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение кредита Украине

    Раскрыта резкая реакция ЕС на решение Орбана по кредиту Украине

    Американский истребитель совершил экстренную посадку на Ближнем Востоке

    Названа рекомендованная частота стирки одежды

    Работников аэропортов США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка

    Медведев в одном посте использовал семь оскорблений для Зеленского

    Предсказана продолжительность аномальной погоды в Москве

    Галустян высказался о разводе и алиментах

    Банк России поднял курс доллара выше 84 рублей

    Иран поразил электростанцию и НПЗ в одном из крупнейших городов Израиля

    Все новости
