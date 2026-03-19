15:54, 19 марта 2026Путешествия

Восемь пляжей Анапы пообещали открыть к летнему сезону

Зарина Дзагоева
Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Власти пообещали открыть восемь пляжей Анапы к летнему сезону, если контрольные пробы воды и грунта будут чистыми. Об этом объявил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что эти территории исключены из опасной зоны. «Безопасность жителей и гостей края остается нашим безусловным приоритетом», — заметил губернатор.

В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность пляжного отдыха в Анапе летом. По словам спикера, пока пляжи Анапы и курортов Темрюкского района Краснодарского края не готовы к открытию из-за высокого содержания нефтепродуктов в песке, однако время еще есть.

    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    В офисе российского банка произошел взрыв

    Пассажирка обвинила авиакомпанию в отношении к ее питомцу «как к грузу без ценности»

    Сорваны поставки в Российскую армию некачественных боеприпасов и вооружения

    Ухудшились прогнозы о будущем экономики еврозоны

    Миллиардные долги по зарплатам погасили в России в 2025 году

    Война в Иране ударила по рядовым американцам

    Пашинян заявил о готовности помочь Ирану

    Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям соцподдержку на 18 миллиардов рублей

    Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

    Все новости
