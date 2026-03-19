Восемь пляжей Анапы пообещали открыть к летнему сезону

Власти Краснодарского края пообещали открыть восемь пляжей Анапы

Власти пообещали открыть восемь пляжей Анапы к летнему сезону, если контрольные пробы воды и грунта будут чистыми. Об этом объявил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что эти территории исключены из опасной зоны. «Безопасность жителей и гостей края остается нашим безусловным приоритетом», — заметил губернатор.

В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность пляжного отдыха в Анапе летом. По словам спикера, пока пляжи Анапы и курортов Темрюкского района Краснодарского края не готовы к открытию из-за высокого содержания нефтепродуктов в песке, однако время еще есть.