Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:31, 19 марта 2026

Врач предупредила о едва заметных симптомах рака

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Designed by freepik

На ранних стадиях рак часто развивается почти незаметно, предупредила врач общей практики Беа Бакши. На какие симптомы важно обращать внимание, чтобы не пропустить болезнь, она рассказала изданию Business Insider.

По словам специалиста, главная опасность рака заключается в том, что на ранней стадии его симптомы могут быть едва заметными, но хроническими. К проявлениям болезни она отнесла необъяснимую усталость, расстройства пищеварения, вздутие живота или слабую боль. «Распространенное заблуждение, что рак всегда протекает тяжело и мешает нормальной жизни. На самом деле болезнь долго кажется безобидной», — сказала врач.

Материалы по теме:
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Бакши подчеркнула, что особенно тревожно, если появляются сразу несколько симптомов, которые не проходят и не имеют логичного объяснения. Она также напомнила, что уплотнения в груди и ректальные кровотечения ни в коем случае нельзя игнорировать. «Даже если это впервые и крови было совсем немного, следует немедленно обратиться к врачу», — призвала она.

Ранее сообщалось, что 75-летняя женщина приняла первые симптомы рака за усталость после участия в марафоне. Врач, к которому она обратилась, тоже не заметил признаков опасного заболевания и посоветовал пить обезболивающие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    В Иране выразили благодарность за помощь России

    Врач предупредила о едва заметных симптомах рака

    Место тайного захоронения изрезанного 17-летнего юноши попало на видео

    На Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации

    Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед четвертьфиналами

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку о страхе

    Глава дипломатии ЕС призвала найти альтернативу капитуляции Украины перед Россией

    Главком рассказал о новых подлодках с ядерной «Булавой»

    Раскрыта ложь Трампа об ударах по иранским нефтяным объектам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok