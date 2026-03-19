Сальдо: ВСУ ударили по детскому саду с 30 детьми в Михайловке Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по детскому саду с десятками детей в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, детский сад находится в селе Михайловка в Скадовском округе. В результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ была повреждена котельная. Из учреждения эвакуировали 35 человек, из которых было 30 детей.

«Также на дороге Скадовск — Новониколаевка поврежден грузовой автомобиль, произошло возгорание. В Алешкинском округе в Брилевке в результате удара БПЛА произошло возгорание продуктового магазина. В Костогрызово повреждены два частных жилых дома и легковой автомобиль», — сообщил Сальдо о других ударах украинской армии за последние сутки.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.