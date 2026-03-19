Взорванный банкомат Россельхозбанка попал на видео

Появились первые кадры после взрыва банкомата Россельхозбанка в Москве

Появились первые кадры после взрыва банкомата в отделении Россельхозбанка в Москве на улице Менжинского. Они опубликованы в Telegram-канале Baza.

На видео показано, как в здании покорежило и вынесло двери и витрину.

По данным канала, сейчас на месте работают правоохранители, территория оцеплена.

Кроме того, Telegram-канал «112» показал происходящее на месте происшествия.

На кадрах видно, как внутри отделения банка догорает огонь.

Ранее сообщалось, что неизвестный выбежал из здания, в котором располагается отделение банка. После этого там раздался взрыв.