Взорванный банкомат Россельхозбанка попал на видео

Появились первые кадры после взрыва банкомата в отделении Россельхозбанка в Москве на улице Менжинского. Они опубликованы в Telegram-канале Baza.
На видео показано, как в здании покорежило и вынесло двери и витрину.
По данным канала, сейчас на месте работают правоохранители, территория оцеплена.
Кроме того, Telegram-канал «112» показал происходящее на месте происшествия.
На кадрах видно, как внутри отделения банка догорает огонь.
Ранее сообщалось, что неизвестный выбежал из здания, в котором располагается отделение банка. После этого там раздался взрыв.