10:18, 19 марта 2026Силовые структуры

Задержанные за покушение на главу совета депутатов Новой Каховки готовили новые теракты

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Херсонской области предотвратили несколько готовившихся терактов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, пять задержанных злоумышленников, которые причастны к теракту против главы совета депутатов Новой Каховки, также причастны к подготовке терактов в отношении членов органа местного самоуправления.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их деятельность.

По данным следствия, один из фигурантов получил инструкции от украинских спецслужб и компоненты для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ), которые ему передали при помощи дрона. В октябре 2025 года подозреваемые установили СВУ на входе в административное здание и, дождавшись прибытия главы совета депутатов Новой Каховки, привели устройство в действие.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки.

