09:56, 19 марта 2026Силовые структуры

ФСБ задержала устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

ФСБ задержала пять человек, устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре 2025 года. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, один из фигурантов получил от украинских спецслужб инструкции и компоненты для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ), которые ему передали при помощи дрона. В октябре 2025 года подозреваемые установили СВУ на входе в административное здание и, дождавшись прибытия главы совета депутатов, привели устройство в действие.

В результате взрыва пострадали две пожилые женщины, оказавшиеся рядом. Раненого Леонтьева доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.

    Последние новости

    «Альтернативы нет». Зеленский призвал страны ЕС разблокировать пакет поддержки на 90 миллиардов евро ради армии

    Раскрыт арсенал задержанных за покушение на главу совета депутатов Новой Каховки

    В российском городе потрескались дороги после сильного землетрясения

    «Ростех» заявил о хирургической точности реактивной «Торнадо-С»

    Стоимость нового жилья в России посчитали в зарплатах

    Россияне весной массово устремились на один африканский остров

    В США признали «наркотическую зависимость» от военной мощи

    Самого доверенного человека главы российского региона отправили в СИЗО

    ФСБ задержала устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки

    Футболисту «Галатасарая» отрезало часть пальца во время матча с «Ливерпулем»

    Все новости
