ФСБ задержала устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки

Устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки задержала ФСБ

ФСБ задержала пять человек, устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре 2025 года. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, один из фигурантов получил от украинских спецслужб инструкции и компоненты для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ), которые ему передали при помощи дрона. В октябре 2025 года подозреваемые установили СВУ на входе в административное здание и, дождавшись прибытия главы совета депутатов, привели устройство в действие.

В результате взрыва пострадали две пожилые женщины, оказавшиеся рядом. Раненого Леонтьева доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.