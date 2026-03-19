Стало известно о желании Европы вновь привлечь США к участию в конфликте на Украине

Европейские страны-участницы НАТО попытаются воспользоваться неудачей США в Персидском заливе, чтобы вновь привлечь Вашингтон к участию в конфликте на Украине, об этом пишет Strategic Culture (SC).

По данным издания, американский лидер Дональд Трамп «насмехался над союзниками», как Великобритания, заявляя, что ему не нужна их помощь для победы над Ираном.

«Теперь же он умоляет страны НАТО направить войска в Персидский залив», — говорится в статье. Автор считает, что это может привести к эскалации прокси-войны НАТО против России. Он добавил, что Европа может попробовать перетянуть внимание США на Украину.

Ранее стало известно, что в ЕС опасаются предпринимать шаги, которые могут разозлить Трампа.