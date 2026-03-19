Запас беспилотников у ВСУ оценили

06:01, 19 марта 2026

Полковник Матвийчук: Беспилотников ВСУ хватит еще на несколько недель
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Текущих ресурсов Вооруженных сил Украины хватит еще на несколько недель продолжения атак беспилотниками территории России с сохранением текущей интенсивности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Были периоды, когда атаки беспилотниками шли на спад, а затем снова происходил всплеск. Это происходило, когда англичане, французы поставляли новые партии дронов, когда Норвегия отправляла системы противовоздушной обороны», — сказал Матвийчук.

По его мнению, именно от этого будет зависеть дальнейшая интенсивность ударов беспилотниками — от поставок западных партнеров Украины.

«Не будет поставок — удары пойдут на спад, продолжатся — нам придется уничтожать резервы ВСУ. Что касается текущих запасов, думаю, их хватит еще на несколько недель», — предположил военный эксперт.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 18 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 85 беспилотников. Из них 42 были уничтожены над Краснодарским краем.

