13:58, 18 марта 2026Россия

Ночную атаку ВСУ на российские города связали с НАТО

Академик Кондратьев: В атаке на Краснодар и Майкоп участвовали инструкторы НАТО
Сергей Истомин
В ночной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские города участвовали инструкторы НАТО. На эту связь указал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru.

Комментируя атаки на Краснодар и Майкоп в ночь на 18 марта, эксперт подчеркнул, что организация подобных налетов — это серьезная тактическая работа. «К подготовке полетных заданий привлечены профессиональные военные, в том числе инструкторы НАТО», — считает Кондратьев.

Он также выразил мнение, что для атак используется программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, которое позволяет прокладывать беспилотникам неожиданные маршруты и применять новые тактики. «В результате каждая последующая атака становится немного эффективнее предыдущей. Это создает растущую нагрузку на силы ПВО и российских военных, защищающих регионы: противник действует коварно и постоянно адаптируется», — заключил академик.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 18 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 85 беспилотников, 42 из них уничтожены над Краснодарским краем.

В Краснодаре повреждения получили три жилых дома. Жертвой атаки стала 25-летняя девушка, которая переехала в город из Сочи. Кроме того, обломки беспилотников заметили на территории пятизвездочного отеля. Взрывы также слышали в небе над Майкопом, Анапой и Витязево.

