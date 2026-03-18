10:36, 18 марта 2026Россия

Появились подробности о жертве массированного налета дронов ВСУ на Краснодар

Майя Назарова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жертвой массированного налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодар оказалась 25-летняя девушка. Россиянка работала менеджером на складе. Такие подробности появились в Telegram-канале Kub Mash.

По сведениям издания, она переехала в Краснодар два года назад из Сочи. Девушка проживала в Западном районе города.

В ее квартиру попали осколки дрона. Родственники горожанки уже выехали на опознание, утверждает Kub Mash.

Минувшей ночью Краснодар подвергся масштабному налету беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что дроны врезались в три жилых дома. В одном из них возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать, пояснил глава. Также фрагменты БПЛА обнаружили на балконе. Обломки беспилотников заметили на территории пятизвездочного отеля в Краснодаре. Полиция оцепила прилегающую территорию.

