09:34, 19 марта 2026

Женщинам перечислили симптомы выпадения органов малого таза

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Уитни Хорнер перечислила симптомы выпадения матки и мочевого пузыря, с которым сталкивается около половины женщин в период менопаузы. Проявления этого заболевания она раскрыла женщинам в беседе с Self.

Самым распространенным симптомом выпадения матки врач назвала ощущение выпуклости или полноты во влагалище. Ее пациентки описывали этот признак как «ощущение, будто они сидят на мяче для гольфа». По словам Хорнер, при пролапсе мочевого пузыря могут возникнуть трудности с мочеиспусканием или подтекания. Если же выпадению подвержена прямая кишка, затрудняется полное опорожнение кишечника.

Для профилактики пролапса органов тазового дна гинеколог предложила выполнять упражнения Кегеля, а при появлении симптомов заболевания — не стесняться обращаться за медицинской помощью.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина рассказала, как однажды ее 42-летняя пациентка, увидев две полоски на тесте, подумала, что забеременела. В результате оказалось, что она больна раком.

