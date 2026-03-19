20 марта в разных странах отмечают День весеннего равноденствия, который связан с обновлениями и надеждами. «Лента.ру» рассказывает, какие торжества выпадают на 20 число, в какие приметы верили наши предки и кто из знаменитых людей родился в этот день.
Праздники в России
День весеннего равноденствия
В 2026 году он выпал на 20 марта. В этот день Солнце пересекает экватор, проходя с южного полушария Земли на северное. Теперь день там начинает прибавляться, а ночи становятся короче. Северное полушарие Земли начнет готовиться к полноценному наступлению теплой весны и жаркого лета.
День весеннего равноденствия так называется, потому что в эту дату день равен ночи. Такое случается лишь два раза в году: День осеннего равноденствия в 2026 году наступит 23 сентября.
Комоедица
Древний славянский праздник весеннего пробуждения, Комоедицу, отмечают в День весеннего равноденствия. Это один из главнейших праздников в языческой славянской традиции.
Считалось, что с этого дня природа официально пробуждается ото сна, а значит, пришло время планировать земледельческие работы. При этом люди прощались с зимой и наслаждались последним снегом: заливали последние ледяные горки, строили туннели и обязательно ходили в баню — чтобы потом, распаренными, прыгнуть в сугроб.
Праздники в мире
Международный день счастья
С 2012 года на всей планете 20 марта отмечают День счастья. ООН установила этот праздник, чтобы напомнить всем о том, что главной целью жизни является достижение счастья. А для счастья необходимо, чтобы все были здоровы и сыты, чтобы не было войн и никто остро не нуждался в деньгах.
Какие еще праздники отмечают в мире 20 марта
- Международный день астрологии
- Международный день без мяса
- Вceмиpный дeнь лягушки
- День французского языка в ООН
Какой церковный праздник 20 марта
День памяти священномученика Василия, епископа Херсонского
По преданию, епископ Василий жил в Херсонесе в IV веке и еще до принятия христианства пытался обратить язычников в истинную веру. Однако те противились этому, поэтому избили епископа и выгнали из города. Он поселился в пещере, где молился, прося исцелить заблудшие души и дать им сил принять единого Бога.
В это время сын одного знатного жителя Херсонеса не пережил болезнь. Однако вскоре он явился своему отцу во сне и сказал, что некий святой Василий может вернуть его к жизни усердными молитвами. Отшельника срочно разыскали, он помолился над святой водой, затем окропил тело и воскресил его.
День иконы Богородицы «Сподручница грешных»
Об иконе Богородицы «Сподручница грешных» заговорили в XIX веке. До этого она стояла, забытая, в часовне монастыря в Орловской губернии. Но в 1843 году жителям стало сниться, что икона творит чудеса. Вскоре по просьбе прихожан ее принесли в церковь и установили на самое почетное место.
Верующие начали со всех уголков губернии стекаться к Богородице, моля ее о здоровье и исцелении физических и душевных болезней. Первым излечившимся, по преданию, стал мальчик, мать которого несколько дней усердно молилась перед этой иконой.
Какие еще церковные праздники отмечают 20 марта
- День памяти священномученика Николая Розова
- День памяти преподобного Емилиана Италийского
Приметы на 20 марта
- Если в этот день капель сильная — ждать богатого урожая.
- Если птицы начинают прилетать — год будет богатым на плоды и ягоды.
- Если ласточки начали вить гнездо под крышей — в этот дом придет счастье.
- Если упавший с крыши снег разбил окно — ждать беды.
Кто родился 20 марта
Святослав Рихтер (1915 — 1997)
Известный советский пианист Святослав Рихтер появился на свет 20 марта 1915 года в Житомире. Вскоре семья переехала в Одессу, где Святослав серьезно занялся музыкой — пошел по стопам родителей-музыкантов. Первый концерт Рихтер сыграл в 19 лет.
Пианист прославился во время Великой Отечественной войны, много играя в блокадном Ленинграде и за его пределами. А в 1960-е уехал на гастроли в США — в те времена это считалось небывалым событием. Святослав Рихтер первым среди граждан СССР получил музыкальную премию «Грэмми».
Екатерина Стриженова (58 лет)
20 марта 1968 года родилась Екатерина Стриженова — российская телеведущая и актриса. С раннего детства занималась танцами, поэтому уже с пяти лет знала изнутри, что такое телевидение, и как проходит съемочный процесс.
Актерский дебют Екатерины Стриженовой произошел в фильме «Лидер», тогда ей было 16 лет. На съемках будущая звезда познакомилась с мужем, с которым они женаты до сих пор. Сейчас Стриженова имеет за плечами десятки театральных и киноролей, а также несколько телепередач, в которых была ведущей.
Кто еще родился 20 марта
- Честер Беннингтон (1976-2017) — солист группы Linkin Park
- Арсений Попов (43 года) — актер шоу «Импровизаторы»
- Генрих Ибсен (1828-1906) — норвежский поэт и публицист
- Александр Городницкий (93 года) — российский и советский ученый-геофизик, поэт, один из основоположников авторской песни в России
- Александр Морозов (78 лет) — советский и российский певец, композитор
- Дэвид Тьюлис (63 года) — английский актер, исполнитель роль Римуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере