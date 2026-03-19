20 марта в разных странах отмечают День весеннего равноденствия, который связан с обновлениями и надеждами. «Лента.ру» рассказывает, какие торжества выпадают на 20 число, в какие приметы верили наши предки и кто из знаменитых людей родился в этот день.

Праздники в России

День весеннего равноденствия

В 2026 году он выпал на 20 марта. В этот день Солнце пересекает экватор, проходя с южного полушария Земли на северное. Теперь день там начинает прибавляться, а ночи становятся короче. Северное полушарие Земли начнет готовиться к полноценному наступлению теплой весны и жаркого лета.

День весеннего равноденствия так называется, потому что в эту дату день равен ночи. Такое случается лишь два раза в году: День осеннего равноденствия в 2026 году наступит 23 сентября.

Комоедица

Древний славянский праздник весеннего пробуждения, Комоедицу, отмечают в День весеннего равноденствия. Это один из главнейших праздников в языческой славянской традиции.

Считалось, что с этого дня природа официально пробуждается ото сна, а значит, пришло время планировать земледельческие работы. При этом люди прощались с зимой и наслаждались последним снегом: заливали последние ледяные горки, строили туннели и обязательно ходили в баню — чтобы потом, распаренными, прыгнуть в сугроб.

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Праздники в мире

Фото: Unsplash

Международный день счастья

С 2012 года на всей планете 20 марта отмечают День счастья. ООН установила этот праздник, чтобы напомнить всем о том, что главной целью жизни является достижение счастья. А для счастья необходимо, чтобы все были здоровы и сыты, чтобы не было войн и никто остро не нуждался в деньгах.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 марта

Международный день астрологии

Международный день без мяса

Вceмиpный дeнь лягушки

День французского языка в ООН

Какой церковный праздник 20 марта

День памяти священномученика Василия, епископа Херсонского

По преданию, епископ Василий жил в Херсонесе в IV веке и еще до принятия христианства пытался обратить язычников в истинную веру. Однако те противились этому, поэтому избили епископа и выгнали из города. Он поселился в пещере, где молился, прося исцелить заблудшие души и дать им сил принять единого Бога.

В это время сын одного знатного жителя Херсонеса не пережил болезнь. Однако вскоре он явился своему отцу во сне и сказал, что некий святой Василий может вернуть его к жизни усердными молитвами. Отшельника срочно разыскали, он помолился над святой водой, затем окропил тело и воскресил его.

День иконы Богородицы «Сподручница грешных»

Об иконе Богородицы «Сподручница грешных» заговорили в XIX веке. До этого она стояла, забытая, в часовне монастыря в Орловской губернии. Но в 1843 году жителям стало сниться, что икона творит чудеса. Вскоре по просьбе прихожан ее принесли в церковь и установили на самое почетное место.

Верующие начали со всех уголков губернии стекаться к Богородице, моля ее о здоровье и исцелении физических и душевных болезней. Первым излечившимся, по преданию, стал мальчик, мать которого несколько дней усердно молилась перед этой иконой.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 марта

День памяти священномученика Николая Розова

День памяти преподобного Емилиана Италийского

Приметы на 20 марта

Если в этот день капель сильная — ждать богатого урожая.

Если птицы начинают прилетать — год будет богатым на плоды и ягоды.

Если ласточки начали вить гнездо под крышей — в этот дом придет счастье.

Если упавший с крыши снег разбил окно — ждать беды.

Кто родился 20 марта

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Известный советский пианист Святослав Рихтер появился на свет 20 марта 1915 года в Житомире. Вскоре семья переехала в Одессу, где Святослав серьезно занялся музыкой — пошел по стопам родителей-музыкантов. Первый концерт Рихтер сыграл в 19 лет.

Пианист прославился во время Великой Отечественной войны, много играя в блокадном Ленинграде и за его пределами. А в 1960-е уехал на гастроли в США — в те времена это считалось небывалым событием. Святослав Рихтер первым среди граждан СССР получил музыкальную премию «Грэмми».

20 марта 1968 года родилась Екатерина Стриженова — российская телеведущая и актриса. С раннего детства занималась танцами, поэтому уже с пяти лет знала изнутри, что такое телевидение, и как проходит съемочный процесс.

Актерский дебют Екатерины Стриженовой произошел в фильме «Лидер», тогда ей было 16 лет. На съемках будущая звезда познакомилась с мужем, с которым они женаты до сих пор. Сейчас Стриженова имеет за плечами десятки театральных и киноролей, а также несколько телепередач, в которых была ведущей.

Кто еще родился 20 марта