Комик с неизлечимой формой рака расправился с тестем и попытался застрелить жену

Комик Беккер с неизлечимой формой рака расправился с тестем и напал на жену

Комик из США Мэтью Томас Беккер, у которого диагностировали неизлечимую форму рака, расправился с тестем и попытался застрелить жену. Об этом пишет издание People.

Сообщается, что утром 14 марта супруга комика приехала в свой салон в Анкоридже, штат Аляска, но не смогла попасть внутрь, потому что замок был поврежден. В этот момент Беккер выскочил из машины и начал стрелять в нее. Женщина смогла убежать и спрятаться, после чего рассказала о случившемся полиции. Она также сообщила, что беспокоится о своем отце, живущем рядом, и попросила правоохранителей проведать его.

Полиция обнаружила пожилого мужчину бездыханным — с ним расправился Беккер. Все обстоятельства выясняются.

Незадолго до нападения у Беккера обнаружили тяжелую форму рака, не поддающуюся лечению. Он был стендап-комиком и владельцем клуба в городе Бисби, штат Аризона.

Ранее сообщалось, что с филиппинским стендап-комиком Голдениром Дагалем расправились во время выступления. Перед этим он получал угрозы из-за шуток.