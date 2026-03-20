Комик с неизлечимой формой рака расправился с тестем и попытался застрелить жену

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:42, 20 марта 2026Интернет и СМИ

Комик Беккер с неизлечимой формой рака расправился с тестем и напал на жену
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anchorage Police Department / People

Комик из США Мэтью Томас Беккер, у которого диагностировали неизлечимую форму рака, расправился с тестем и попытался застрелить жену. Об этом пишет издание People.

Сообщается, что утром 14 марта супруга комика приехала в свой салон в Анкоридже, штат Аляска, но не смогла попасть внутрь, потому что замок был поврежден. В этот момент Беккер выскочил из машины и начал стрелять в нее. Женщина смогла убежать и спрятаться, после чего рассказала о случившемся полиции. Она также сообщила, что беспокоится о своем отце, живущем рядом, и попросила правоохранителей проведать его.

Полиция обнаружила пожилого мужчину бездыханным — с ним расправился Беккер. Все обстоятельства выясняются.

Незадолго до нападения у Беккера обнаружили тяжелую форму рака, не поддающуюся лечению. Он был стендап-комиком и владельцем клуба в городе Бисби, штат Аризона.

Ранее сообщалось, что с филиппинским стендап-комиком Голдениром Дагалем расправились во время выступления. Перед этим он получал угрозы из-за шуток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok