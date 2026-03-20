Россиянам назвали способ избавиться от долгов за «коммуналку»

Юрист Курбаков: Долги по ЖКХ можно списать при банкротстве

Россияне могут списать коммунальные долги, начав процедуру банкротства. Об этом агентству РИА Новости напомнил юрист Иван Курбаков.

Списание долгов, согласно Налоговому кодексу, допускается в исключительных случаях, один из них — признание должника банкротом. Инициировать процедуру можно, если сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей, а доход должника не позволяет ее погасить в течение трех месяцев. При этом в эту сумму должны входить не только долги по «коммуналке», но также кредиты и займы.

Списать задолженность можно, если срок давности по ней истек, предупреждает юрист. На взыскание долга у коммунальщиков есть три года, и по их истечении квартировладелец может заявить в суде о пропуске давности. Важно, чтобы потребитель за этот срок не подписал какие-либо документы, обещая погасить долг.

Банкротство не является панацеей и влечет за собой ограничения. К примеру, банкрот не может оформить новые кредиты или вести предпринимательскую деятельность.

Ранее в России анонсировали новый механизм взыскания коммунальных долгов. Уведомления о судебном приказе по взысканию должники будут получать на портале «Госуслуги» и ГИС ЖКХ. Полноценно сервис заработает в четвертом квартале 2027 года.