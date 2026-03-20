ЕК захотела лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС

16:16, 20 марта 2026

Politico: ЕК хочет лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

Европейская комиссия (ЕК) готовит иски против Венгрии и хочет лишить ее права голоса в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico.

Оно отмечает, что несмотря на официальную риторику, многие лидеры европейских стран считают вероятным, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «вновь выиграет на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля» и он останется у власти.

Уточняется, что в этом случае глава венгерского правительства может стать более сговорчивым, если нефть снова потечет по нефтепроводу «Дружба».

Однако, по данным издания, ЕК к саммиту ЕС на Кипре 23-24 апреля готовит «серьезные кары»: заморозку европейских фондов для Венгрии, иски в Суде ЕС и применение статьи 7 Соглашения о Евросоюзе, которая позволяет лишить страну права голоса в Совете ЕС.

Ранее Орбан заявил, что для Будапешта недостаточно просто восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Киев должен предоставить гарантии, что блокада не повторится в будущем.

