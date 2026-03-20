10:14, 20 марта 2026Мир

Фон дер Ляйен выступила с резким заявлением о Венгрии

Фон дер Ляйен: ЕС выдаст кредит Украине, несмотря на блокировку Венгрии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) выдаст кредит Украине «тем или иным способом», несмотря на блокировку со стороны Венгрии. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее выступление транслировалось на сайте ЕК.

По словам фон дер Ляйен, решение о выдаче кредита было согласовано еще в декабре. Она отметила, что страны ЕС договорились, что три государства не будут участвовать в выдаче кредита. Глава ЕК подчеркнула, что кредит по-прежнему заблокирован, потому что один из лидеров «не сдержал своего слова». Таким образом она намекнула на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Но позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве. Мы выполним свои обязательства тем или иным способом», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Орбан нарушил принцип лояльности между странами ЕС, отказавшись снять вето с кредита для Украины.

