Импортер российского газа вдвое снизил его закупки

Евростат: Январский импорт российского газа снизился вдвое

В январе 2026 года Европейский союз купил российского газа на 948 миллионов евро, что почти вдвое меньше, чем год назад. Эти данные Евростата процитировало ТАСС.

Оказалось, что государства Евросоюза потратили на российский сжиженный природный газ (СПГ) 554 миллиона евро. В основном энергоноситель импортировали Франция, Бельгия и Испания. Расходы этих стран составили 265, 126 и 105 миллионов евро соответственно. Кроме того, в 57 миллионов евро обошлись поставки этого СПГ для Нидерландов.

Трубопроводный газ стоил Европейскому союзу 394 миллиона евро.

Доля российского СПГ в общем импорте сжиженного газа странами этого объединения достигла 21 процента (у США — 58 процентов). Что касается трубопроводного газа из РФ, то на его долю пришлось 13 процентов. Первое место с показателем в 46 процентов заняла Норвегия. У Алжира 24 процента, а Азербайджана — девять.

По словам вице-премьера России Александра Новака, часть поставок российского сжиженного природного газа будет перенаправлена в Китай, Индию, Таиланд и Филиппины.