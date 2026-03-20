04:01, 20 марта 2026МирЭксклюзив

Возможность эскалации войны на Ближнем Востоке оценили

Востоковед Бочаров: У США, Израиля и Ирана достаточно сил для новых ударов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Claudia Greco / Reuters

У США, Израиля и Ирана еще достаточно сил для нанесения новых ударов, поэтому конфликт приобретает затяжной характер. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«США подзавязли в этой войне. При этом ракетный потенциал Ирана не исчерпан — у него сохраняются возможности влиять на региональную экономику», — подчеркнул он.

По словам эксперта, условий для деэскалации пока не просматривается. «Стороны продолжат бить друг по другу, пока не иссякнут их силы и запал», — описал ситуацию Иван Бочаров.

При этом США в обозримом будущем могут даже усилить удары по иранской территории, перебросив дополнительные ресурсы, чтобы в Иране произошел социальный взрыв. «В долгосрочной перспективе возможность для нормальной жизни в Иране снизится», — отметил эксперт.

Ранее Иван Бочаров рассказал о последствиях для арабских монархий от блокады Ормузского пролива. По его словам, даже временное прекращение судоходства ударит по инвестиционному климату в регионе.

