11:56, 20 марта 2026

Иран выступил с требованием к Лондону

Глава МИД Ирана предупредил Лондон об эскалации из-за использования баз Британии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с британской коллегой Иветт Купер потребовал от Лондона отказаться от сотрудничества с США и Израилем. Об этом сообщает агентство Irna со ссылкой на иранский МИД.

Глава МИД отметил, что атаки на Иран совершаются с американских баз, расположенных на территории соседних государств, которые не выполняют обязательства по предотвращению использования их земель для агрессии. Он назвал предоставление баз Соединенным Королевством соучастием в агрессии против Тегерана.

Аракчи предупредил Лондон о последствиях любой поддержки агрессоров и призвал британские власти воздержаться от сотрудничества с США и Израилем.

Ранее Иран обновил список целей на Ближнем Востоке и приравнял нефтяные объекты США к военным базам, пообещав ударить по ним. Об этом заявил глава военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири. Нефтяные объекты попадут под массированный огонь «в полную силу», подчеркнул офицер. Он призвал работников и жителей держаться подальше от этих районов.

