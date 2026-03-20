00:54, 20 марта 2026

Израиль высказался о втягивании США в войну с Ираном

Премьер-министр Израиля Нетаньяху опроверг втягивание США в войну с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ложными сообщения о том, что Тель-Авив якобы втянул Соединенные Штаты в войну против Ирана. Он высказался об этом в ходе пресс-конференции.

«Хочу сказать об одной фейковой новости, а именно о том, что Израиль каким-то образом втянул США в конфликт с Ираном. Неужели кто-то всерьез думает, что кто-то может указывать президенту [США Дональду] Трампу, что делать?» — заявил Нетаньяху.

Израильский премьер добавил, что глава Соединенных Штатов «всегда принимает решения, исходя из того, что, по его мнению, хорошо для Америки».

Ранее Нетаньяху допустил проведение наземной операции в Иране. По его словам, добиться революции без полноценного вторжения войск на иранскую территорию не представляется возможным.

