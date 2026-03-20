13:27, 20 марта 2026

Кремль обратился к Киеву с призывом из-за ударов по компрессорным станциям

Песков: Киев должен прекратить энергетический шантаж других стран
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Киев должен прекратить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газокомпрессорным станциям и энергетический шантаж других стран. С таким призывом обратился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Киевский режим должен без каких-либо условий прекратить эти безрассудные действия», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал попытки Киева атаковать компрессорные станции, обеспечивающие работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», и призвал прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе и стран — членов Европейского союза.

12 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ вновь атаковали одну из самых мощных в мире компрессорных станций, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». С 3:55 до 06:45 по московскому времени расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили десять беспилотников.

    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на весну

    Лукашенко раскрыл подготовку «большой сделки» с США

    Россиянам подсказали способ пережить потерю близкого человека

    Военные ВСУ на Ближнем Востоке были шокированы одним действием

    Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений

    Больная Лерчек показала на видео следователя «без сердца»

    В МИД России прокомментировали удар Израиля по каспийскому порту

    Бортпроводница российской авиакомпании травмировала нос при взлете самолета

    Стало известно о переброске элитного спецназа ВСУ к российской границе

    Все новости
