Кремль обратился к Киеву с призывом из-за ударов по компрессорным станциям

Песков: Киев должен прекратить энергетический шантаж других стран

Киев должен прекратить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газокомпрессорным станциям и энергетический шантаж других стран. С таким призывом обратился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Киевский режим должен без каких-либо условий прекратить эти безрассудные действия», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал попытки Киева атаковать компрессорные станции, обеспечивающие работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», и призвал прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе и стран — членов Европейского союза.

12 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ вновь атаковали одну из самых мощных в мире компрессорных станций, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». С 3:55 до 06:45 по московскому времени расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили десять беспилотников.