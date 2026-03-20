Курс доллара снизился после решения ЦБ по ставке

Банк России понизил официальный курс доллара на рубль

Центробанк снизил официальные курсы валют в пятницу 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

После решения Банка России снизить ключевую ставку курс доллара на выходные дни и понедельник снизился на рубль — с 84,84 до 83,99 рубля.

Китайский юань также подешевел — ЦБ понизил его курс с 12,38 до 12,21 рубля.

Увеличился лишь официальный курс европейской валюты — евро стал дороже почти на 30 копеек. Стоимость его изменилась с 96,91 до 97,28 рубля.

С начала марта курс рубля ослаб примерно на 10 процентов. Ряд экспертов называют причинами снижения курса сокращение нефтегазовых доходов с начала года и ожидающееся снижение ключевой ставки.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, мартовское ослабление рубля связано с сочетанием низкой цены нефти в январе-феврале и приостановкой действия бюджетного правила, в рамках которого Минфин приобретал или продавал валюту. В ближайшем времени рубль может поддержать влияние конфликта на Ближнем Востоке, который уже привел к подорожанию нефти. Это поддержит экспортные доходы РФ и рубль, пояснила Набиуллина.