16:49, 20 марта 2026Мир

Между США и Израилем произошел раскол из-за Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Между США и Израилем произошел раскол из-за целей операции и методов ведения боевых действий против Ирана. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Серьезные разногласия (...) начали проявляться уже на второй неделе войны, когда в результате израильских ударов по нефтяным объектам Ирана в воздух поднялись облака токсичного дыма и кислотных осадков, а экономические последствия закрытия Ираном Ормузского пролива стали ощущаться все сильнее», — передает издание слова американских чиновников.

Еще один высокопоставленный чиновник администрации США подчеркнул расхождение с позицией Израиля. Он утверждает, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит «кампанию выжженной земли» по смене режима, стремясь уничтожить экономику и энергетическую инфраструктуру Исламской Республики, в то время как глава Белого дома Дональд Трамп «хочет сохранить ее в целости».

Ранее стало известно, что во время начала операции против Ирана цели США и Израиля совпадали. В частности, обе страны хотели смены режима. Однако сейчас Трамп хочет быстрой победы с минимальными экономическими потерями, а Нетаньяху по-прежнему стремится к свержению действующего иранского правительства.

