Раскрыты противоречивые чувства Трампа из-за ударов по Ирану

WP: Трамп испытал восхищение и ужас из-за последствий ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп испытал одновременно восхищение и ужас из-за осознания разрушительных последствий ударов по Ирану. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников.

«Трамп восхищался разрушениями, которые военная кампания принесла иранскому режиму, и в то же время содрогался от катастрофических экономических последствий, распространяющихся по всему миру», — говорится в материале.

Газета отмечает, что во время начала операции против Ирана цели США и Израиля совпадали: они хотели смены режима в Исламской Республике. Однако сейчас Трамп хочет быстрой победы с минимальными экономическими потерями, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-прежнему стремится к свержению иранского режима — цели, которую он преследует на протяжении 40 лет.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.