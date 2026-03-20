13:22, 20 марта 2026Мир

Раскрыты противоречивые чувства Трампа из-за ударов по Ирану

WP: Трамп испытал восхищение и ужас из-за последствий ударов по Ирану
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп испытал одновременно восхищение и ужас из-за осознания разрушительных последствий ударов по Ирану. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников.

«Трамп восхищался разрушениями, которые военная кампания принесла иранскому режиму, и в то же время содрогался от катастрофических экономических последствий, распространяющихся по всему миру», — говорится в материале.

Газета отмечает, что во время начала операции против Ирана цели США и Израиля совпадали: они хотели смены режима в Исламской Республике. Однако сейчас Трамп хочет быстрой победы с минимальными экономическими потерями, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-прежнему стремится к свержению иранского режима — цели, которую он преследует на протяжении 40 лет.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

