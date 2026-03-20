Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 20 марта 2026Мир

Вашингтон назвал четыре четкие задачи для «Эпической ярости»

Белый дом отверг обвинения в неясности целей операции в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Белый дом отверг утверждения о том, что президент США Дональд Трамп допустил неясность в целях военной кампании против Ирана. Представитель администрации заявил, что глава государства обозначил четыре четкие задачи для операции «Эпическая ярость», пишет The Washington Post.

В перечень целей вошли уничтожение иранской программы баллистических ракет, потопление военно-морского флота Ирана, нейтрализация его региональных союзников и гарантии того, что Тегеран не сможет получить ядерное оружие.

При этом высокопоставленный чиновник администрации подчеркнул расхождение с позицией Израиля. По его словам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит «кампанию выжженной земли» по смене режима, стремясь уничтожить экономику и энергетическую инфраструктуру Ирана. «Трамп же хочет сохранить ее в целости», — заявил представитель Белого дома.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп солгал о том, что Вашингтон был не в курсе о планируемых атаках Израиля на иранское месторождение «Южный Парс». По данным источников издания, американский лидер и Нетаньяху координировали действия по нанесению удара, целью которого было попытаться удержать Иран от дальнейших нарушений поставок нефти через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok