13:21, 19 марта 2026Мир

Раскрыта ложь Трампа об ударах по иранским нефтяным объектам

Axios: Трамп солгал о том, что был не в курсе об атаках Израиля на Южный Парс
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Social Media / Reuters

Президент США Дональд Трамп солгал о том, что Вашингтон был не в курсе о планируемых атаках Израиля на иранское нефтегазовое месторождение «Южный Парс». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Катар не знал об израильском ударе заранее, а Трамп знал... Премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху и Трамп координировали действия по нанесению удара, и его целью было попытаться удержать Иран от дальнейших нарушений поставок нефти через Ормузский пролив», — сказано в сообщении.

При этом после ответного удара Ирана глава Белого дома написал, что не знал об ударе Израиля.

Ранее стало известно, что арабские правительства были в ярости из-за израильских ударов по объектам иранского газового месторождения «Южный Парс» и неспособности США предотвратить эти атаки. Уточнялось, что теперь они «чувствуют, что на них нацелились».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

