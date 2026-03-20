США и Израиль задели интересы России в ходе атаки на Иран

Захарова: Атака на иранский порт Бендер-Энзели задела экономические интересы РФ

Атака США и Израиля на иранский порт Бендер-Энзели задела экономические интересы России. На это указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Эта крупнейшая каспийская гавань является важным торгово-логистическим узлом, который активно задействуется для обеспечения российско-иранской торговли, в том числе продовольствием. Задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия призывает все стороны к «срочному прекращению боевых действий», а также возобновлению усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Захарова назвала атаку на порт Бендер-Энзели безрассудной. По ее словам, подобные действия создают угрозу втягивания прикаспийских стран в конфликт.