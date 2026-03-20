В МИД России прокомментировали удар Израиля по каспийскому порту

МИД России: Удар по порту Бендер-Энзели грозит втянуть страны Каспия в конфликт

Удар США и Израиля по иранскому порту Бендер-Энзели на каспийском побережье является безрассудным и создает угрозу втягивания прикаспийских стран в конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Безрассудные и безответственные действия агрессоров создают угрозу втягивания прикаспийских государств в военный конфликт», — прокомментировала Захарова.

Ранее стало известно о многочисленных взрывах в иранском портовом городе Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря. Израильские чиновники утверждают, что удары были нацелены на корабли Военно-морских сил Ирана.