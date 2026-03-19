Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

Times of Israel: Израиль нанес удар по кораблям в главном порту на Каспии

Израиль нанес удар по иранским кораблям в Каспийском море, об этом сообщает газета Times of Israel.

Сообщается о многочисленных взрывах в иранском портовом городе Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря.

По словам израильских чиновников, удары были нацелены на корабли Военно-морских сил (ВМС) Ирана, отмечается в публикации.

Обстрелу подверглись несколько зданий

Представитель мэрии Бендер-Энзели сообщил, что целями удара стали несколько зданий. Его слова приводит агентство Tasnim.

Ракетному обстрелу подверглись главное управление таможни, административное здание судоходной компании, несколько портовых объектов Представитель мэрии Бендер-Энзели

До этого Иран в ночь на среду, 18 марта, совершил одну из самых жестких атак на Израиль. В нескольких районах страны зафиксированы масштабные пожары и отключения электричества. Положение жителей некоторых приграничных областей назвали критическим.

Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

В ночь на 19 марта Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, находящемуся в городе Рас-Лаффан. Об этом сообщила компания QatarEnergy.

В результате ракетной атаки вспыхнули пожары и зафиксирован значительный ущерб. Персонал эвакуировали, пострадавших нет.

Минобороны Катара заявило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. Четыре удалось перехватить.

Рас-Лаффан — крупнейший в мире центр по производству и экспорту сжиженного природного газа, обеспечивающий около 20 процентов мировых поставок.

Перед этим США и Израиль нанесли удары по объектам нефтегазовой промышленности Ирана — нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и нефтехимическому комплексу «Эселуйе», а также крупнейшему в мире месторождению газа «Южный Парс».

Представитель центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» пообещал, что Иран «сожжет дотла» всю энергоинфраструктуру врага в ответ на удары по иранским нефтяным объектам.

Глава военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран обновил список целей на Ближнем Востоке и приравнял нефтяные объекты США к военным базам. Он подчеркнул, что по ним будут нанесены мощные удары.

