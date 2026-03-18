«Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

Иран в ночь на 18 марта совершил одну из самых жестких атак на Израиль. В нескольких районах страны зафиксированы масштабные пожары и отключения электричества. Положение жителей некоторых приграничных областей назвали критическим.

«Израильские источники описали прошедшую ночь как одну из самых трудных. Она сопровождалась волной ракетных ударов иранского происхождения по центральным и северным районам (...). Попадания осколков и взрывы ракет в различных районах (...) вызвали масштабные пожары, отключения электроэнергии и значительный материальный ущерб», — сообщило агентство Fars со ссылкой на источники.

На севере Израиля главы местных советов приграничных поселков сообщили о критическом положении жителей. Они предупредили кабинет министров, что если правительство немедленно не предоставит необходимые средства для защиты населенных пунктов, то «в скором времени потребуется полная эвакуация».

Иран обещал отомстить за гибель секретаря Cовбеза Лариджани

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Лариджани.

«Несомненно, жестокая месть ожидает террористических преступников, которые запятнали свои грязные руки кровью невинных, но стойких и твердых мучеников священной земли Ирана в ходе недавних террористических нападений», — сказано в сообщении в Telegram-канале политика.

17 марта израильский «12 канал» со ссылкой на источники сообщил, что Лариджани не мог выжить после удара Израиля. «Вчера днем мы получили информацию, что Лариджани должен был прибыть в одно из своих укрытий сегодня вечером (между понедельником и вторником). Это не его дом, это одна из квартир, которыми он пользовался. Он был на месте происшествия со своим сыном — и подвергся нападению. Он никак не мог пережить это нападение», — заявил неназванный израильский чиновник. Авторы материала отметили, что Лариджани считается сильнейшей политической фигурой в Исламской Республике.

В ночь на 18 марта власти Ирана подтвердили информацию о гибели секретаря ВСНБ. Позднее стало известно, что вместе с Али Лариджани погибли еще несколько человек: его сын и известный ученый Мортаза Лариджани, а также руководитель охраны Сардар Неджад.

В Израиле раскрыли причину удара по Лариджани

Удар по секретарю ВСНБ Ирана был нанесен в рамках стратегии давления на иранский режим аятолл с целью его ослабления. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя правительства Израиля.

«Чтобы разрешить конфликт, нужно давить на режим аятолл до тех пор, пока он не исчезнет. Мы не допустим, чтобы на смену одному режиму аятолл пришел другой», — сказал собеседник издания.

Директор иранского проекта Международной кризисной группы Али Ваез после гибели Лариджани заявил, что Иран потерял опытного политика. «С уходом Лариджани Тегеран теряет одного из немногих политиков, способных связать поле боя с политикой. В результате мы получаем не просто ослабление [Ирана], а более жесткую, менее стратегически выверенную и потенциально более опасную систему», — назвал последствия эксперт.

В Израиле заявили об уничтожении ответственного за поставки оружия ХАМАС и министра разведки Ирана

18 марта также стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар, в результате которого был ликвидирован командир отдела снабжения и логистики радикального исламского палестинского движения ХАМАС Яхья Абу Лабда.

В ведомстве уточнили, что Абу Лабда отвечал за закупку и транспортировку военной техники и оружия для боевого крыла организации. По данным военных, он организовал поставки десятков тонн сырья для производства ракет и передовых электронных компонентов. Впоследствии эти материалы были использованы при атаке на Израиль 7 октября.

Кроме того, 18 марта также поступило сообщение, что ЦАХАЛ уничтожил министра разведки Ирана Исмаила Хатиба. «Значение Хатиба гораздо меньше, чем у [Али] Лариджани и других высокопоставленных чиновников режима, но он, безусловно, является важной фигурой в сфере безопасности», — отмечает телеканал.

Войну на Ближнем Востоке назвали кровавым безумием

Британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй назвал войну на Ближнем Востоке настоящим кровавым безумием, развязанным США и Израилем.

«У [президента США Дональда] Трампа нет выхода из этой ситуации, хотя он может резко переключиться на другой театр военных действий, например, на Кубу, и придумать безумное алиби. Но Иран продолжит воевать», — заявил Гэллоуэй.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что Ближний Восток сейчас — это один из самых «взрывоопасных» регионов. Он также отметил, что на фоне текущей нестабильности в регионе как раз может начаться глобальный конфликт.

Еще в 1997 году в книге «Великая шахматная доска» была проведена «дуга нестабильности», где Ближний Восток назвали новыми Балканами, рассказал Блохин. Политолог напомнил, что именно из-за Балкан началась Первая мировая война.