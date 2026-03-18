Названы последствия расправы над серым кардиналом Ирана

Bloomberg: Иран потерял опытного политика после расправы над Лариджани

Иран потерял опытного политика после расправы над секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Лариджани. Об этом заявил директор иранского проекта Международной кризисной группы Али Ваез, его слова приводит Bloomberg.

«С уходом Лариджани Тегеран теряет одного из немногих политиков, способных связать поле боя с политикой. В результате мы получаем не просто ослабление [Ирана], а более жесткую, менее стратегически выверенную и потенциально более опасную систему», — назвал последствия эксперт.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за расправу над Лариджани.

11 марта российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.