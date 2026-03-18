08:19, 18 марта 2026Мир

В Израиле раскрыли причину удара по серому кардиналу Ирана

Bloomberg: Израиль ударил по Лариджани с целью давления на режим аятолл
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Стрингер

Удар по секретарю Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани был нанесен в рамках стратегии давления на иранский режим аятолл с целью его ослабления. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя правительства Израиля.

«Чтобы разрешить конфликт, нужно давить на режим аятолл до тех пор, пока он не исчезнет. Мы не допустим, чтобы на смену одному режиму аятолл пришел другой», — сказал собеседник издания.

Ранее власти Ирана подтвердили информацию о гибели Али Лариджани в результате удара Соединенных Штатов Америки (США) и Израиля. А президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жестко отомстить за гибель секретаря Совбеза.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

